Basketball U18-Bundesliga Ein gebrauchter Tag für die TG Junior Tigers gegen Köln

In Köln ging für die Neusserinnen indes wenig. „Wir haben echt nichts getroffen“, monierte der Coach. Selbst Marija Ilic, die am Abend zuvor mit den Zweitliga-Damen der Turngemeinde noch den Tabellenführer aus Rotenburg verprügelt hatte, fand mit für ihre Verhältnisse eher mauen 20 Punkten nicht den richtigen Dreh, sei aber von den Regio Ladies, allen voran Alinde Kerluku (Talents BonnRhöndorf/2. Liga), auch gut bearbeitet worden, räumte Ciric ein. Ihm gefiel genauso wenig, dass sich in seiner Truppe außer der gewohnt starken Johanna Huppertz (29 Punkte) kaum eine Spielerin fand, die sich ernsthaft an der Offensivproduktion beteiligte. Positiv fiel ihm nur Emma Huppertz auf. „Sie hat frech und unbekümmert aufgespielt.“ Vor allem das habe er, fügte Ciric an, bei seiner Mannschaft vermisst. „Einfach mal das Gehirn ausschalten und spielen.“