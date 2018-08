GC Hummelbachaue richtet NRW-Meisterschaft aus

Golf : Golf: Titelkämpfe für die Ü 50 in der Hummelbachaue

Neuss Rund 90 Golferinnen und Golfer erwartet der GC Hummelbachaue am kommenden Samstag und Sonntag auf seiner Sportanlage im Neusser Süden. Dann richtet der Klub die NRW-Meisterschaften in der Altersklasse ab 50 Jahren aus, wo in zwei Wettkampfrunden die Landesmeister ermittelt werden.

Die Titelkämpfe aus dem Vorjahr zu toppen, wird bei prognostizierten mehr als 30 Grad und klarem Himmel nicht schwer fallen – im Vorjahr musste der Wettbewerb in Krefeld bei massiven Regenfällen abgebrochen und neu angesetzt werden. In einer verkürzten Runde setzte sich schließlich bei den Damen Susanne Lichtenberg (Krefelder GC) vor Nicole Elshoff (Mülheim/Ruhr) durch. Beide werden auch in Neuss wieder am Start sein und gute Chancen auf das begehrte Edelmetall haben.