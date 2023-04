Handball-Regionalliga Abschiedstournee führt den Neusser HV nach Bonn

Für die gute Nachwuchsarbeit der Bonner spricht, dass ihre A-Jugend an der Qualifikation zur Bundesliga teilnimmt. So ist es gut möglich, dass der TSV die Partie gegen die Neusser dazu nutzt, um möglichst vielen Talenten die Möglichkeit zu geben, sich schon einmal für die Qualifikationsrunde einzuspielen. Und es hat den Anschein, als könne NHV dafür eine gute Qualität aufs Feld bringen, denn personell sieht es bei ihm richtig gut aus. Aller Voraussicht stehen mehr Spieler zur Verfügung, als überhaupt eingesetzt werden dürfen. „Wer dann letztlich aussetzt, werde ich recht kurzfristig festlegen, vielleicht fällt meine Entscheidung aber auch bereits am Freitag beim Abschlusstraining“, erklärt Fanenbruck. Diese Einheit geht in Neuss über die Bühne, wobei sogar Haftmittel erlaubt sind. Es wurde eine Alternative zur Hammfeldhalle gefunden. NHV-Coach Julian Fanenbruck: „Die Stadt Neuss hat uns in Reuschenberg eine Sporthalle zur Verfügung gestellt, in der wir auch harzen dürfen. Jetzt müssen wir nicht mehr bei anderen nachfragen, ob wir mit ihnen gemeinsam trainieren können. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und kommt uns auch für die Vorbereitung auf die nächste Saison sehr entgegen.“