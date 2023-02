Frauenfußball Dicker Brocken für die SG Kaarst im Niederrheinpokal

Das ist mal ’ne Aufgabe: Im Viertelfinale des Niederrheinpokals empfangen die Fußballerinnen der SG Kaarst am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr, Sportanlage am Kaarster See) Borussia Bocholt. Ein Duell der Spitzenreiter – allerdings auf höchst unterschiedlichen Ebenen: Während die Gastgeberinnen das Tableau der Landesliga anführen, marschiert das mit ehemaligen Bundesliga-Spielerinnen gespickte Team aus dem Westmünsterland zwei Klassen höher (Regionalliga) mit Riesenschritten Richtung 2. Bundesliga.