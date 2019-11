Galopp : Der Jockey macht den Unterschied

Der Wallach Mounirchop mit Bauyrzhan Murzabeyev beim Sieg in Krefeld. Foto: Klaus-Joerg Tuchel

Neuss Neusser Wallach siegt beim Krefelder Saisonfinale. Galopptrainer Axel Kleinkorres schafft seinen 14. Erfolg in dieser Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Göntzsche

Der fünfjährige Galopper-Wallach mit dem gewöhnungsbedürftigen Namen Mounirchop hatte bis zu seinem Auftritt am Sonntag in Krefeld 40 Rennen bestritten, drei Siege standen zu Buche. Hierzulande war das Pferd allerdings weitgehend unbekannt, denn es lief fast nur in Frankreich und das zuletzt mit mäßigem Erfolg.

In Krefeld gewann der Wallach sein viertes Rennen und das erste unter der Regie des Neusser Trainers Axel Kleinkorres, der den Vierbeiner des Besitzers Ulrich Langenbach seit fünf Monaten trainiert. „Auf Starts in Frankreich habe ich verzichtet. Oft laufen dort viele Pferde und es ist sehr schwer für jedes Pferd. Außerdem kostet allein der Transport meist nicht unter 1000 Euro,“ erklärte Kleinkorres. In Krefeld musste sein „Schützling“ allerdings auch 13 Gegner schlagen, um die Siegprämie von 3250 Euro zu sichern und dem Trainer den 14. Jahressieg zu bescheren. Den Unterschied machte nicht nur das Pferd, sondern auch der Jockey. Im Sattel saß der gebürtige Kasache Bauyrzhan Murzabayev, der mit dem Kleinkorres-Pferd sein 104. Rennen in diesem Jahr gewann und unaufhaltsam zu seinem ersten Jockey-Champion in Deutschland strebt. Kleinkorres zu den Besonderheiten dieses 27 Jahre alten Sattelkünstlers: „Er hat eine feine Hand und sehr gute Nerven. Andere Reiter können oft nicht warten und sind mit ihren Pferden viel zu früh an der Spitze und dann wieder geschlagen.“