Galopprennen Neuss

Galopp : Jozef Bojko wird zum Seriensieger

Time Charter mit Rene Piechulek im Sattel gewann zwei Tage nach einem vierten Platz auf Gras in Iffezheim jetzt auf Sand in Neuss. Foto: Marc Rühl

Neuss Der frühere Derbysieger gewinnt am Dienstagabend zum Auftakt der Neusser Winterbahn-Saison die Hälfte aller acht Rennen.

Von Klaus Göntzsche

Wenn ein Jockey von acht Rennen die Hälfte gewinnt, dann ist das schon ein außerordentliches Ereignis. Beim Auftakt zur Wintersaison am Dienstagabend auf der Neusser Allwetterbahn hat der Jockey Jozef Bojko vier Rennen mit den Pferden Tikthebox, Jamie`s Venture, Giant Grizzly und Togetherness gewonnen.

Es war nicht Bojkos einzige Viererserie der Karriere: „In Magdeburg habe ich 2012 schon einmal vier Rennen an einem Tag gewonnen,“ erinnerte er sich sofort nach dem vierten Erfolg im vorletzten Rennen des Tages. Über Wien, Hoppegarten und Gotha kam der in Bratislava gebürtige Reiter in den frühen 90-er Jahren in den Westen, bei Monika und Hubertus Fanelsa in Bremen fand er nicht nur eine Arbeitsstelle, sondern fast Familienanschluss. Er hat sich schwer getan, den kleinen Stall zu verlassen und zum großen Unternehmen von Andreas Wöhler in Gütersloh-Spexand zu wechseln. Dort gehört er mittlerweile zum Inventar.

Info Der Wettumsatz blieb erneut bescheiden Wenig Wettumsatz. Mit insgesamt 45.287,50 Euro war der Wettumsatz in den acht Rennen am Dienstagabend erneut bescheiden. Davon entfielen auf den Bahnumsatz 12.113,50 Euro, im Durchschnitt pro Rennen 1.514,19 Euro. 73,35 Prozent der Umsätze kamen von außerhalb Finanzierung gesichert Die Rennen wurden live nach Frankreich übertragen. Über die Provisionen der dort erzielten Umsätze wurden die Neusser Rennen finanziert

1285 Rennen hat er gewonnen, der Derbysieg 2011 mit Waldpark war die Krönung für den Jockey, der kein Mann für die spektakulären Ritte und Gesten ist, sondern für die Sachlichkeit. Die Familie geht ihm über alles. Sie war auch der Rückhalt nach einem schweren Sturz bei der Derbywoche 2008 in Hamburg. Seine vier Siege in Neuss kommentierte er typisch: „Es lief einfach gut. Ich hatte das Glück, Frontrenner zu reiten. Bei diesem Boden wurde wenig von Speedpferden gewonnen.“ Für die Besitzer der Pferde hat Bojko bei seinen insgesamt sechs Ritten 10.600 Euro (brutto) eingaloppiert. Er bekommt davon fünf Prozent und mit den Reitgeldern werden ihm demnächst auf seinem Konto beim Dachverband in Köln knapp 1200 Euro gutgeschrieben. In der Relation und im Vergleich zu anderen Profisportlern ein lächerlicher Betrag. Am Samstag in Mannheim reitet er in fünf Rennen, am Sonntag in Hannover sitzt er sogar acht Mal im Sattel.

Andere Kollegen beendeten den Renntag weniger ertragreich. Zum Beispiel der achtfache Champion Andrasch Starke, der am Ende der Saison das neunte Championat gewinnen wird. Mit den beiden scheinbar unverlierbaren Favoriten Epako (18:10) und Girad (21.:10) wurde er Zweiter und Achter und den Sattel der vierjährigen Stute Bocca Regia musste er zwangsweise auf dem Weg zum Geläuf verlassen. Wie durch ein Wunder hat das Pferd auf seiner Flucht vom Rennbahngelände über die vielbefahrene Straße bis zum Parkplatz des Möbelcenters den Ausflug bis auf einige Schrammen schadlos überstanden. Am Ende wartete dann eine pferdekundige Polizistin, ehe Trainer und Besitzer sie wieder abholten.

Einen Neusser Renntag ohne ungewöhnliche Ereignisse gibt es selten. Wer vor dem fünften Rennen den Blick in das Fachblatt Sport-Welt wagte, um sich über die letzten Formen des vierjährigen Wallach Town Charter zu informieren, der fand dort einen zweiten Platz am 6. Oktober in Dortmund. Das war aber nicht die letzte Form, denn der Wallach war noch am Sonntag in Iffezheim gelaufen und wurde dort Vierter. Sein Trainer Marian-Falk Weißmeier: „Wir haben dann lange überlegt, ob wir ihn in Neuss schon wieder starten lassen sollten. Es gab in den kommenden Wochen keine geeigneten Rennen. Deshalb haben wir es versucht.“ Dieser Versuch machte nicht nur klug, sondern war erfolgreich. Problemlos gewann er das Rennen und bekommt jetzt eine längere Pause. Vollblüter sind ohnehin wesentlich robuster als ihr Ruf. Schon der 97-jährige Hein Bollow hatte keine Bedenken, auch Pferde besserer Klasse in Iffezheim in kurzen Abständen mit Erfolg laufen zu lassen.