Galopp: Sandbahn-Premiere 2018/2019 in Neuss.

Neuss Viele Spitzenjockeys sind bei der Sandbahn-Premiere 2018/2019 am Dienstag ab 17 Uhr am Start. Axel Kleinkorres kauft Jährling.

Das war für die Sandbahn-Premiere 2018/2019 am Dienstag ab 17 Uhr völlig anders. Es gab eine große Resonanz der Rennställe aus vielen Teilen Deutschlands und auch aus Belgien und den Niederlanden. 82 Pferde sind für die acht Rennen gemeldet. Zwei Tage nach dem Ende des Herbst-Meetings auf der Bahn in Baden-Baden/Iffezheim treten zahlreiche in Deutschland tätige Jockeys der Spitzenklasse auf der Bahn am Hessentor an: Andre Best, Jozef Bojko, Michael Caddedu, Stephen Hellyn, Filip Minarik, Maxim Pecheur, Rene Piechulek, Alexander Pietsch, Martin Seidl und mit drei Ritten auch der in der aktuellen Jockey-Bestenliste dominierende achtfache Champion Andrasch Starke.