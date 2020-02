Galopp : Neusser Trainer siegt für Neusser Besitzerin

Der Sturm Sabine hatte Dortmund noch nicht erreicht, als am Sonntag um 13.55 Uhr der vierjährige Wallach American Prince mit Jockey Enki Ganbat im Sattel das Ziel des sechsten und letzten Rennens als Sieger erreichte.

Eine halbe Länge trennte das Pferd aus Neuss vom Zweitplatzierten Irish Poseidon, der als 3,2:1 Wettfavorit angetreten war. Für den Vierbeiner aus dem Stall von Trainer Axel Kleinkorres gab es für einen Euro Einsatz sechs Euro zurück. Eine gute Verzinsung innerhalb von knapp drei Minuten für die 2500 Meter. Große Freude besonders bei der Besitzer-und Züchterin Erika Ulbricht aus Neuss, die mit Ehemann „Didi“ den Sieg vor Ort erlebte. Ulbricht zählt zu den Urgesteinen der Neusser Besitzerschar. Großgeworden ist der jetzt zweifache Sieger American Prince auf dem Gestüt Erftmühle der Familie Hönning in Bergheim, wo der Vater des Pferdes als Deckhengst wirkte. Das ist der Hengst Wiener Walzer, der für das Gestüt Schlenderhan im Jahre 2009 das Derby in Hamburg-Horn gewann. Mittlerweile ist Wiener Walzer in die Türkei verkauft worden. Für Trainer Axel Kleinkorres war es sein zweiter Saisonsieg bei nur fünf Starts (alle im Geld) und ein Trost für die Trostlosigkeit bei seinem Lieblings-Fußballverein Werder Bremen. Zum Sieg von American Prince meinte er gelassen: „Ich hatte mir schon sehr gute Chancen ausgerechnet.“ Zu Werder sagte er: „Da droht wohl der Abstieg.“ Mehrfach wurde der Trainer in Dortmund auf den bevorstehen, nicht ganz freiwilligen Umzug von Neuss nach Mülheim/Ruhr angesprochen. Auf der Trainingsliste von Kleinkorres stehen aktuell 27 Pferde. Darunter mit den beiden Zweijährigen American Fly und Der Prince zwei weitere Ulbricht-Pferde. American Fly ist ein Bruder von American Prince, dem Sieger am Tag des Sturms Sabine. Für den Erfolg von American Prince gab es eine Prämie von 3.000 Euro, nach Abzug aller Kosten verbleiben gut 2.000 Euro. Axel Kleinkorres wird auch beim nächsten Dortmunder Renntag am Sonntag ab 11.25 Uhr vertreten sein – noch als Trainer aus Neuss.