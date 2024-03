Galopp Neusser Perlenkette lebt in Düsseldorf weiter

Der Preis der Perlenkette aber lebt weiter. Weil der Düsseldorfer Reiter-und Rennverein mit seinem neuen Präsidenten Alexander Bethke-Jaenicke und der Geschäftsführerin Andrea Höngesberg die Tradition des 1961 erstmals ausgetragenen Wettbewerbs auf der Bahn am Grafenberg fortsetzen. Drei Rennen werden gelaufen. Am Sonntag (15.45 Uhr) geht es los, im fünften Rennen treten zwölf Pferde an. Vier der reitenden Damen kommen aus den Niederlanden. Mit Sibylle Vogt (328 Siege) und der Trainer-Tochter Stefanie Koyuncu (483 Siege) treten auch die erfolgreichsten Profi-Reiterinnen an. Beide haben die Perlenkette aber noch nie gewonnen. Die einzige Siegerin im Feld am Sonntag beim Fortuna-Renntag in Düsseldorf ist Janine Beckmann, die 2018 gewann. Die 33-Jährige aus Versmold im Kreis Gütersloh reitet ihr eigenes Pferd, die Stute Laterani.