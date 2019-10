Galopp : Jan-Antony Vogels Ende in Köln ist kein Rausschmiss

Neuss Mehr Zeit für den Neusser Rennverein.

Deshalb überraschte auch die Nachricht vom Ende der Dienstzeit im März 2020. Bekannt wurde sie am Rande einer „Expertentagung“ am Wochenende in Hannover, als der Moderator mehr zufällig nach Vogels Plänen für die Zukunft fragte. Dessen Vertrag war erst im November 2018 verlängert worden, allerdings, so Vogel gegenüber der NGZ, nur für ein Jahr: „Deshalb ist das Ende im März 2020 auch keine Überraschung. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt aufhören. Das darf man mit 67 Jahren doch auch.“ Vogel wird am 11. Juli 2020 68 Jahre alt. Seine Aufgaben im Verband wird der ehemalige Basketball-Bundesligamanger Jan Pommer übernehmen, seit Januar 2019 für Marketing und PR engagiert. Vogel hat Pommer eingearbeitet und stellte zudem fest: „Es wäre auch aus finanziellen Gründen nicht sinnvoll, zwei Geschäftsführer zu bezahlen.“ Über diese Details wird das Präsidium des Dachverbandes noch in dieser Woche entscheiden.