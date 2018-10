Galopp in Neuss: Katja Gernreich sorgt zum Auftakt für Neusser Sieg

Neuss Drei Erfolge für Jockey Jozef Bojko zum Galopp-Saisonauftakt in Neuss. Polizistin fängt Stute am Möbelgeschäft ein.

Duran arbeitet als Fahrlehrer in Recklinghausen, ist seit vielen Jahren dem Pferdesport verbunden. Jamie’s Venture hat er als junges Pferd in Frankreich gekauft. Es gab auch gesundheitliche Probleme, doch die scheinen beseitigt – sonst wäre er gestern nicht so schnell gelaufen. Die Trainerin zur Zukunft des Pferdes: „Wir werden jetzt wieder in Mons laufen. Er ist auf der Sandbahn besser als auf Gras.“ Für Jozef Bojko war es der zweite Sieg hintereinander, denn im Sattel von Tikthebox aus den Niederlanden gewann er das Eröffnungsrennen der Wintersaison 2018/2019. Es staubte mächtig bei den Rennen – die Dürre hatte auch das Rennbahngeläuf betroffen. Bojko stellte aber klar: „Es war kein Problem.“ Der seit Jahrzehnten zur Spitzenklasse der Reiter hierzulande gehörende gebürtige Slowake (das Deutsche Derby 2011 gewann er mit Waldpark) gehört zu den Stillen im Lande, aber er ist die Zuverlässigkeit in Reinkultur. Während andere Reiter auch schon einmal Ritte absagen, ist Bojko immer da. Vor 20 Jahren stand er für die Anzeigenkampagne eines französischen Magazins Modell auf der Traditionsrennbahn von Bad Doberan an der Ostsee. Sein Partner war ein Esel – die Aufnahmen dauerten stundenlang. Am Ende hatte der Jockey sich mit dem Esel so gut verstanden, dass er ihn kaufen wollte. Bis ihm der Esel-Eigner erklärte, dass es sich um den absoluten Star seines Esel-Parks handelt – der unverkäuflich sei.