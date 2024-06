Walking Football Fusseberg Kickers treffen auf tragischen WM-Helden

Ihre aus neun Mannschaften bestehende Vorrundengruppe schlossen die Fusseberg Kickers mit vier Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen ab. Die auf diese Weise erkämpften 14 Punkte reichten zum dritten Platz – und das bei außerordentlich starker Konkurrenz. So beschäftigte der spätere Turniersieger aus Prag, die CFPA Walking Masters, ausschließlich Ex-Profis, die zusammen mehr als 2100 Erstliga-Einsätze, rund 400 Europapokalpartien und 168 Länderspiele für ihr Heimatland vorweisen können. Jan Fiala etwa brachte es auf 58 Länderspiele für die Tschechoslowakei, in deren EM-Kader er 1980 in Italien stand (ohne Einsatz). Bei der WM 1982 in Spanien lief er in drei Spielen auf.