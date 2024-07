Walking Foorball Fusseberg Kickers Helpenstein holen „EM-Titel“

Beim im Rahmen der laufenden Europameisterschaft vom Fußballverband Niederrhein in der Fanzone auf dem Düsseldorfer Burgplatz ausgerichteten Euro im Geh-Fußball sicherte sich der amtierende Niederrheinmeister in überlegener Manier den Titel. Dass an dem Turnier auf dem nur zu diesem Anlass errichteten 30x20 Meter großen Kunstrasenplatz neben den Neussern in der Concordia Rheinberg, dem ASV Süchteln, dem mit zwei Teams angetretenen TV Angermund sowie der Spielgemeinschaft SV Wanheim/VfL Wedau ausschließlich deutsche Mannschaften der Altersklasse Ü55 beteiligt waren, tat der Freunde keinen Abbruch. „Das war für alle Teilnehmer aufgrund der fantastischen Location ein bleibendes Erlebnis“, fasste Winfried Titze von den Fusseberg Kickers in seiner Funktion als Breitensportbeauftragter im Kreisfußballausschuss zusammen.