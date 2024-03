Fußball-Landesliga SC Kapellen steht in Amern vor der Nagelprobe

Die Partie am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) bei den zuletzt wieder in Tritt gekommenen VSF Amern wird für den im Hinspiel mit 3:0 siegreichen SCK darum zur Nagelprobe im an Fahrt aufnehmenden Aufstiegsrennen. „Das ist eine etablierte und sehr robuste Landesliga-Mannschaft, die in Willi Kehrberg auf einen hocherfahrenen Trainer baut“, holt Nellen einordnend aus und knüpft daran folgende Aufgabenstellung: „Wir müssen es gerade gegen so eine Mannschaft spielerisch hinbekommen, unsere beste Leistung auch gegen größere Widerstände abzurufen.“ Allerdings will er die tatsächlich immer noch ziemlich komfortable Lage auch nicht dramatisieren: „Natürlich wissen wir, dass uns die Jüchener auf den Fersen sind. Aber ich hoffe, dass die Jungs im Hier und Jetzt leben und sich keine Gedanken um die Tabelle machen. Ich tue das nämlich nicht.“