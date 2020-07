Fußball : Trainieren wie die Profis bei Sportfreunden Vorst

Kaarst Trainingscamp vom 27. bis 31. Juli im Sportpark Vorst.

(sit) Unter dem Motto „Trainieren wie die Profis“ bietet die Fußballschule „Hattrick“ in Zusammenarbeit mit den Sportfreunden Vorst vom 27. bis 31. Juli (jeweils von 10 bis 16 Uhr) ein Trainingscamp (mit Torwartschule) für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren an. Trainingsstätte ist der Sportpark Vorst am Georg-Büchner-Gymnasium.