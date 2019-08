Frauenfußball : SV Rosellen mag sich noch nicht auf Saisonziel festlegen

Neu an der Seitenlinie: Melanie Hasselbring beim SV Rosellen. Foto: Fupa

Neuss Erste Duftmarke im Niederrheinpokal gesetzt.

Richard Dolan machte die Fußballerinnen des SV Rosellen zu einem echtem Spitzenteam in der Landesliga. Letztes Jahr verpassten sie den Aufstieg nur um drei Punkte. Die neue Trainerin Melanie Hasselbring tritt also in große Fußstapfen, feierte im Niederrheinpokal jedoch schon ein gelungenes Debüt. Bei der Formulierung des Saisonziels bleibt man im Umfeld der Mannschaft indes gewohnt zurückhaltend.