Frauenfußball : SV Hemmerden feiert ersten Saisonsieg

Grevenbroich Kurz vor Schluss beschert dem ehemaligen Regionalligisten ein Eigentor den befreienden 4:3-Erfolg beim SV Jägerhaus Linde in Wuppertal.

(afu) In der Fußball-Niederrheinliga der Frauen setzte sich der SV Hemmerden im Kellerduell beim SV Jägerhaus Linde kurz vor Spielende knapp mit 4:3 (Halbzeit 2:2) durch und beendete damit die Negativserie von drei Niederlagen. „Der Sieg war immens wichtig für die Stimmung in der Mannschaft”, zeigte sich Hemmerdens Trainer Peter Compes nach den ersten Saisonpunkten erleichtert. „Es war ein richtig enges Spiel, das wir aufgrund der kämpferischen Leistung auch verdient gewonnen haben. Spielerisch haben wir das abgerufen, wozu wir imstande sind”, so Compes weiter.

Die Gäste gerieten durch Katja Feistel und Nadine Bratek mit 0:2 in Rückstand, schlugen aber noch vor der Pause in Person von Michaela Compes (38.) und Cecile Lischke (40.) binnen zwei Minuten zum Ausgleich zurück. „Wir sind erst zum Ende der ersten Hälfte richtig ins Spiel gekommen, durch den recht kurzen Platz in Linde wurde zunächst mit vielen langen Bällen agiert, womit wir nicht gut zurecht kamen. Bis dahin haben wir leider dem Gegner zu sehr angepasst. Im zweiten Abschnitt haben wir dann aber mehr Fußball gespielt und die Partie so besser kontrolliert”, fasste Compes zusammen. Barbara Hupp (78.) drehte die Partie spät zu Gunsten der Gäste, Brateks zweiter Treffer der Partie für Linde bedeutete den erneuten Ausgleich, ehe Michelle Schade (89.) per Eigentor die vierte Saisonniederlage von Linde besiegelte. Die SG Gustorf/Gindorf hatte am Sonntag spielfrei.