Frauenfußball SV Glehn schließt die Hinrunde mit zwei Siegen ab

Auf der Zielgeraden der Hinserie fand der Neuling indes sein Glück: Zunächst gelang ihm mit dem 2:0 in Nettetal der erste Sieg und am vergangenen Wochenende packte das Team um Kapitänin Gina-Marie Holtappels direkt den nächsten Dreier obendrauf. Der Treffer von Sarah Meuther schon in der 17. Minute bescherte den Gastgeberinnen einen 1:0-Erfolg über den TSV Fortuna Wuppertal. „Und das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft“, führte Papadopoulos einordnend aus. „Wir hatten im gesamten Spiel vielleicht zwei Torchancen und dürften uns nicht beschweren, wenn wir verloren hätten.“ Ein fettes Lob verteilte er jedoch auch an seine Schützlinge: „Wir haben überragend verteidigt und hatten in Carola Henkes einen starken Rückhalt im Tor.“