Frauenfußball Die Krönung einer überragenden Saison

Die Glehnerinnen können ihrer ohnehin schon überragenden Saison am Samstag noch die Krone aufsetzen: Um 18 Uhr treffen sie im Kreispokalfinale in Grimlinghausen auf die SG Kaarst. „Das wäre das i-Tüpfelchen“, sagt Jurczyk. „Wir sind zwar die eindeutigen Außenseiter, aber in einem Finale kann alles passieren.“ In der Woche nach dem Endspiel wird dann beim internen Saisonabschluss nochmal ordentlich gefeiert – eventuell sogar das Double. Nach der verdienter Sommerpause starten die Glehnerinnen in die Vorbereitung zur ersten Saison in der Landesliga. Große Sorgen, dass man nur gegen den Abstieg spielt, hat zumindest der Vorsitzende nicht: „Wir sind schon in der Winterpause gegen Mannschaften aus der Landesliga in Testspielen angetreten. Die Mannschaft hat auf jeden Fall das Niveau, um mitzuhalten.“