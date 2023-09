Frauenfußball Fußballerinnen der SG Kaarst verlieren das Nachholspiel

Auch wenn die wegen einer schweren Verletzung im Vorspiel von Sonntag auf Mittwoch verschobene Meisterschaftspartie der Fußball-Niederrheinliga in Velbert für die SG Kaarst mit 2:3 (Halbzeit 1:2) verloren ging, war für die beim Aufsteiger für die Pressearbeit zuständigen Julia Semper der Fall klar: „Es war definitiv die richtige Entscheidung, das Spiel nachzuholen. Unter so traurigen Bedingungen möchten wir uns keine Punkte erschleichen. Da wird Fußball zu Nebensache.“ Inzwischen soll es der am Sonntag mir dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogenen Torhüterin der Velberter Zweitvertretung wieder besser gehen. „Es handelt sich nur um eine Prellung im Bereich der Halswirbelsäule“, hat Semper erfahren. „Sie sollte sich also vollständig erholen.“ Im Match vermochten die Gäste durch Maxie Spangenberger (1:2) und Pia Kilian (2:3), die nach ihrer Verletzung immer besser in Form kommt, zweimal zu verkürzen, was Trainer Ludger Vernaleken zu diesem Fazit brachte: „Wir haben das Spiel in vielen Phasen dominiert, die Mentalität hat gestimmt. Aber vorne hat uns die Effizienz gefehlt.“