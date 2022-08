Frauenfußball : Neuling SG Kaarst startet mit Kantersieg in die Saison

Vier Treffer im Auftaktspiel für die SG Kaarst: Emily Ribeiro. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Der Aufsteiger fertigt im Saisonauftakt Viktoria Anrath mit 7:1 ab. Tobias Haitz muss sich im Debüt als Trainer des SV Rosellen mit einem Punkt begnügen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(afu) Am gestrigen Sonntag begann endlich auch die neue Spielzeit für die drei Kreisvertreter in der Fußball-Landesliga der Frauen. Die SG Kaarst, nach dem Aufstieg zum ersten Mal auf diesem Niveau am Start, fertigte den SC Viktoria Anrath auf heimischer Anlage mit 7:1 (Halbzeit 3:1) ab. Julia Schemper eröffnete den Torreigen (26.), Lisa Coppus glich jedoch wenig später für Anrath aus. Bis zur Pause sorgten Pia Kilian (36.) und Emily Ribeiro (35.) mit ihren Toren aber wieder für klare Verhältnisse. Ribeiro (55., 69., 83.) und Jasmin Vernaleken (72.) schraubten das Ergebnis nach dem Seitenwechsel dann deutlich in die Höhe.

Der SV Rosellen musste sich im Heimspiel derweil mit einer Punkteteilung abfinden, gegen Neuling TSV Solingen kam der SVR, der mittlerweile seine zehnte Landesliga-Saison am Stück bestreitet, nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. „Solingen ist in meinen Augen genau wie Uerdingen ein starker Aufsteiger, so dass ich insgesamt von einer engen Saison ausgehe. Allerdings hätten wir das Spiel schon gewinnen müssen, haben dafür aber einfach zu viele Chancen liegen lassen. Wir haben uns nicht belohnt, weil wir etwas zu unruhig im Spiel nach vorne und im Abschluss waren. Ansonsten kann ich meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen”, resümierte SV-Coach Tobias Haitz nach seinem Debüt in Rosellen.