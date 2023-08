Frauenfußball Aufsteiger SG Kaarst starten mit Auswärtssieg in die Saison

Auch in der Niederrheinliga machen die Fußballerinnen der SG Kaarst da weiter, wo sie bis zum Aufstieg in der Landesliga aufgehört hatten. Im ersten Match um Punkte setzten sich die Schützlinge von Trainer Ludger Vernaleken beim GSV Moers mit 1:0 (Halbzeit 1:0) durch. Weil bereits am Sonntagmittag (Anstoß 13 Uhr) auf heimischem Kunstrasen am Kaarster See die Partie gegen den SV Heißen auf dem Programm steht, hielt sich der Coach nicht allzu lange mit der Rückschau auf. Er fasste das Debüt der SG in der vierthöchsten Spielklasse kurz und knapp zusammen: „Das Spiel war geprägt von viel Kampfgeist und dem richtigen Riecher beim Torabschluss.“ Genau diese Qualität sprach GSV-Trainer Eckart Schuster seinem Team in dieser Begegnung ab. Er trauerte vor allem den vergebenen Torchancen nach. Der Schlüsselmoment kurz vor der Halbzeitpause: Nach gleich zwei vielversprechenden Vorstößen der Gäste war die Gefahr für Moers eigentlich gebannt. Doch den fehlerhaften Spielaufbau nutzte Jasmin Vernaleken zu einem Ballgewinn. Nach einem energischen Sprint zog sie aus gut und gerne 25 Metern entschlossen ab und überraschte damit die Moerser Torfrau Sandra Goertz.