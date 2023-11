Frauen-Fußball SG Kaarst schließt die Hinrunde auf dem fünften Platz ab

Dass die Gäste in dieser Saison den Platz noch nie als Gewinnerinnen verlassen hatten, war ihnen in den ersten 20 Minuten nicht anzumerken. „Da war Urdenbach besser“, räumte SG-Trainer Ludger Vernaleken ehrlich ein. Den Rest der Partie habe seine Truppe dann aber dominiert, fügte er hinzu. Bis dabei Zählbares heraussprang, dauerte es auch deshalb einige Zeit, weil Jasmin Vernaleken in der 51. Minute einen Elfmeter an den Pfosten setzte. Die Gastgeberinnen blieben dran, hatten Chancen, blieben im Abschluss aber ohne Glück. Als der Druck schon nachzulassen begann, lag der Ball dann doch noch im Netz des wackeren TSV: Die Vorarbeit von Pia Kilian krönte Lara Ulrich in der 77. Minute mit dem einzigen Tor der Partie. Nach ihrem Schuss tropfte der Ball vom Innenpfosten ins Netz. „Ein verdienter Sieg“, befand der Coach, „auch wenn Urdenbach in den letzten fünf Minuten durch Standards noch für Gefahr sorgte.“ Mit Platz fünf nach 13 Partien zeigte er sich durchaus zufrieden, „denn als Aufsteiger ist der Klassenerhalt das Ziel.“ Zum Start der Rückrunde empfängt die SG Kaarst am 3. Dezember den GSV Moers.