Frauen-Fußball SG Kaarst macht den Aufstieg in die Niederrheinliga perfekt

„Wir sind super glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben und tatsächlich den Aufstieg erreicht haben“, sagte SG-Trainer Ludger Vernaleken. „Das war vor der Saison keinesfalls das Ziel. Im Laufe der Saison wollten wir sehen, wie weit es am Ende reicht und haben nur von Spiel zu Spiel gedacht.“ Gegner Union Nettetal attestierte er eine gute Leistung: „Gerade am Anfang war das Spiel sehr ausgeglichen, mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Der Gegner war stark in den Zweikämpfen und auch spielerisch auf Augenhöhe. Die erste Hälfte war definitiv nicht eine unserer besten in dieser Saison. Nach dem Treffer zum 2:0 war der Bann aber mehr oder weniger gebrochen.“