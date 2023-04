Landesliga Fußballerinnen der SG können Aufstieg schon klarmachen

Die Fußballerinnen der SG Kaarst können am Sonntag ab 15.15 Uhr im Heimspiel am Kaarster See gegen Union Nettetal gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen wäre ihnen mit einem Sieg der Titel praktisch nicht mehr zu nehmen, zum anderen würden sie damit den Durchmarsch von der Bezirks- in die Niederrheinliga perfekt machen. Torwarttrainer Jörg Holzenleuchter ist jedoch auf der Hut. Er mahnt: „Wir treffen am Sonntag auf einen nicht zu unterschätzenden Gegner.“ Beim 3:1-Erfolg im Hinspiel hatte die seit Monaten verletzte Torjägerin Emily Ribeiro noch zweimal getroffen. „Die Mädels und auch wir als Trainer sind sehr motiviert“, fügt Holzenleuchter an. „Aber so sehr wir uns über die frühzeitige Entscheidung freuen würden, möchten wir uns nicht zu sehr unter Druck setzen und unserem Spiel treu bleiben, denn mit solch einer Situation bzw. Chance hatte niemand gerechnet.“