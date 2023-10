Frauen-Niederrheinliga Fußballerinnen der SG Kaarst jetzt auf dem fünften Platz

Mit dem dritten Sieg in Folge schoben sich die Fußballerinnen der SG Kaarst auf Platz fünf in der Niederrheinliga. „Das war unsere bisher beste Saisonleistung“, lobte SG-Coach Ludger Vernaleken. 4:2 gewann sein Team zuhause gegen den CfR Links aus der Landeshauptstadt – und kletterte am Gegner vorbei in die obere Hälfte der Tabelle.