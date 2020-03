Frauenfußball : SG Gustorf/Gindorf ist nach Sieg weiter Erster

Rhein-Kreis SV Hemmerden enttäuscht trotz Niederlage nicht.

(afu) In der Fußball-Niederrheinliga der Frauen feierte der SV Hemmerden in der Vorwoche mit dem 3:0 gegen Jägerhaus-Linde die ersten Saisonpunkte, gestern musste sich das Schlusslicht im Heimspiel jedoch mit 1:4 (Halbzeit 1:1) dem Sechsten CfR Links geschlagen geben. „Der Auftritt war voll okay, kein Vorwurf an das Team. Nach dem 1:2 waren wir am Drücker, lassen aber drei, vier gute Chancen liegen. In der entscheidenden Phase waren wir näher am 2:2 als der Gegner am 3:1“, resümierte SV-Coach Manuel Donner. Linn-Karen Fischer (15.) traf für Links zur Führung, wenig später Anna Schober (19.) für Hemmerden zum Ausgleich. Sandra Moser (52., 85., 89.) entschied die Partie mit drei Treffern im zweiten Durchgang fast im Alleingang.