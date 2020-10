Fußball : Gnadentals weiße Weste in Gefahr

Rhein-Kreis Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler melden sich mit Sieg gegen Uedesheim zurück.

Das Beste im Rhein-Kreis. Da, wo die DJK Gnadental und die SG Rommerskirchen/Gilbach momentan stehen, ist oben. Die SG von Trainer Kevin Hahn holte respektable zehn Punkte aus fünf Ligapartien. Trainerkollege Stefan Pennarz konnten mit Gnadental sogar alle vier Saisonspiele für sich entscheiden und ist auf Platz zwei einen Rang vor dem Lokalrivalen. „Gnadental ist klarer Favorit. Die haben ihr ohnehin schon gutes Personal noch einmal richtig gut aufgestockt“, sagt Kevin Hahn. Die Rommerskirchener haben für den Punktgewinn vergangene Woche hingegen mächtig „bezahlen“ müssen: Lennart Friederichs – sieben Torbeteiligungen in fünf Spielen – und Abwehrchef Denis Gulin müssen mit „Gelb-Rot“ aussetzen. Hahn: „Da fehlen uns zwei Säulen. Aber andere werden ihre Chancen bekommen und diese hoffentlich nutzen.“ Rommerskirchen verspürt keinen Druck. „Wir gehen da ganz locker ran, aber wenn sie uns eine Chance geben, dann werden wir da sein“, kündigt Hahn an.

Rhythmussuche. Der Spielplan und der coronabedingte Ausfall haben den VfL Jüchen/Garzweiler in den vergangenen zwei Wochen massiv ausgebremst. „Wir sind natürlich komplett rausgerissen worden. Wir müssen erst einmal den Rhythmus wiederfinden“, sagt Trainer Marcel Winkens. Wie hart das ist, hat das Nachholspiel am Mittwochabend gegen den SV Uedesheim gezeigt. Beim 1:0-Sieg haben sich die Jüchener in einer, so Winkens, nervenaufreibenden Partie lange Zeit schwergetan. „Das war fußballerisch noch nicht das Gelbe vom Ei. Wir fangen spielerisch gerade wieder gefühlt bei null an“, sagt er. Dass die Jüchener ausgerechnet jetzt wieder zu ihrer Form finden müssen, kommt ihm nicht gerade gelegen. „Wir haben jetzt vier Spiele in zehn Tagen. Das ist keine einfache Situation.“ Daran ändere auch der kommende Gegner, Aufsteiger SV Hösel, nichts: „Es gibt im Moment gar keinen dankbaren Gegner. Jedes Spiel ist vor Anpfiff mehr oder weniger offen.“