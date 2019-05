Fußball : VfB Korschenbroich feiert „Tag der Jugend“

Korschenbroich Am Samstag gibt es Fußball satt im Waldstadion.

(sit) Am Samstag wird es im Waldstadion so richtig schön wuselig. Denn dann feiert der VfB Korschenbroich wieder seinen „Tag der Jugend“. Und dabei gibt es natürlich Fußball satt zu sehen: Den Anfang machen um 10 Uhr die E-Junioren des VfB, die sich mit den Kickern des SC Mennrath messen. Um 11.15 Uhr sind die Bambini an der Reihe, die im stets reizvollen Derby auf Teutonia Kleinenbroich treffen. Parallel spielen die F-Junioren gegen die Sportfreunde Neersbroich. Ohne Pause geht es ab 12 Uhr mit der Partie der Bambini II gegen den SV Schelsen weiter. Für den stimmungsvollen Abschluss der sportlichen Sause sorgt ab 13 Uhr das Turnier der D-Jugendlichen, an dem neben den Gastgebern der Nachwuchs des VfL Borussia Mönchengladbach, der Sportfreunde Neersbroich und der Red Stars Mönchengladbach teilnimmt. Wer selber ran will, kann sein Talent an der Torwand beweisen, die kleineren Gäste toben sich auf der Hüpfburg aus. Und weil Bewegung hungrig und vor allem durstig macht, gibt’s dazu Köstlichkeiten vom Grill und kühle Getränke. Für Entspannung sorgt ein Besuch der Cafeteria.