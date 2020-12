Fußball-Kreisliga A : Hackenbroich benötigt ein Fußballwunder

Dormagen Nach einem großen Umbruch im Sommer taumelt der einstige Bezirksliga-Stammgast dem Abstieg in die Kreisliga B entgegen. In zehn Spielen gab es bisher einen Punkt und satte 44 Gegentore.

Personalien Durch die zahlreichen Abgänge im Sommer hat der TuS Hackenbroich enorme Qualität eingebüßt. Der Kader musste mit Spielern aus der Reserve (Kreisliga C) aufgefüllt werden. Zuletzt hatte Hackenbroich dann auch noch mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen, so dass selbst Trainer Arnold Heryschek mit 56 Jahren noch mal einen Spielerpass beantragt hat. Eine Transferoffensive im Winter ist zurzeit auch nicht zu erwarten.

Ausblick „Bei uns wird sich auch nach der Pause nicht viel ändern“, meint Heryschek, der aber ganz klar sagt: „Zurückziehen ist keine Option.“ Bei Hackenbroich muss ein Neuaufbau stattfinden und das kann einige Jahre dauern. Heryschek will junge Spieler heranführen. Seine Truppe soll Erfahrungen sammeln und die Saison ordentlich zu Ende spielen. „Man macht nicht so schnell so viele Schritte nach vorne. Da muss der Verein jetzt durch“, so Heryschek. Die Ungewissheit, ob und wann es weitergeht, nervt den Coach. „Wir brauchen mal eine Entscheidung“, fordert er. Sein Vorschlag: Die Saison auf die Hinrunde begrenzen. Dann hätte man genug Zeit im nächsten halben Jahr die Spiele über die Bühne zu bringen und könnte im Sommer nochmal neu starten. Für ihn ist eh klar: „Wir werden absteigen.“ Hackenbroich könnte nur noch ein Wunder oder eben der Abbruch helfen.