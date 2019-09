Fußball : Bayer Dormagen muss gegen den Aufsteiger punkten

Rhein-Kreis Trainer Frank Lambertz empfängt mit seinem Team am Freitag den Neuling DJK/VfL Willich.

In der Bezirksliga, Gruppe drei, geht der TSV Bayer Dormagen bereits am Freitagabend gegen die DJK/VfL Willich (Anpfiff 19.30 Uhr) auf Punktejagd. Trainer Frank Lambertz hat vor dem Spiel großes Vertrauen in die Qualität seiner Mannschaft. „Wenn wir das Optimum rausholen, können wir jeden in der Liga schlagen“, findet er. Doch das größte Problem der vergangenen Wochen war, dass die Mannschaft zu selten an das besagte Optimum herangekommen ist. Ein Punkt zu Hause gegen den Aufsteiger wäre deswegen in der jetzigen Situation schon fast zu wenig.