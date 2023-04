Fußball-Kreisliga A FC Zons hat die Weichen gestellt

In der kommenden Saison will Zons den „nächsten Schritt“ machen. Bedeutet konkret: Die Top fünf sollen angepeilt werden. „Der Kader bleibt zum Großteil zusammen und wir werden uns punktuell und mit Bedacht verstärken, insbesondere in der Defensive“, so Boldt. Einen Neuzugang hat der FC Zons schon jetzt offiziell bekannt gegeben: Marcel Schmautz wird in der kommenden Spielzeit für die Boldt-Elf auflaufen. Der 24-Jährige, der zuvor bereits in der Bezirksliga für Kaarst und Dormagen kickte, kommt von der SG Gustorf/Gindorf. „Marcel Schmautz ist ein sehr interessanter und torgefährlicher Spieler, der unseren Kader qualitativ verstärken wird“, so Ohligschläger. Bevor Zons aber voller Tatendrang in die nächste Saison startet, muss das Team noch ein paar Aufgaben erledigen. „Wir brauchen noch drei, vier Punkte, um ganz sicher zu sein“, meint Boldt. Der Gegner am Sonntag ist der SV Rosellen. „Rosellen ist ein sehr unangenehmer Gegner, aber solche Spiele sind sehr wichtig für unsere Entwicklung“, erklärt Boldt.



Kellerduell der Aufsteiger Im vergangenen Sommer stiegen der TSV Norf und RW Elfgen gemeinsam in die Kreisliga A auf – jetzt kämpfen beide Teams darum, in der Liga zu bleiben. Vor dem direkten Duell liegt Elfgen mit zwei Zähler vor den Norfern, kann sich im Abstiegskampf also einen kleinen Vorteil erarbeiten. „Wir müssen nicht unbedingt gewinnen, wir könnten theoretisch sogar mit einem Remis leben“, meint Elfgens Trainer Ralf Ritter. Ihn plagen allerdings vor dem Duell große Sorgen. „Wir haben akuten Personalmangel zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt“, verrät Ritter. Vor allem ein möglicher Ausfall von Topspiel Marcel Hensel bereitet ihm Bauchschmerzen. Mit Spielern aus der Zweiten Mannschaften sollen die Ausfälle aufgefangen werden. Deutlich besser sieht es da in Norf aus. „Wir hatten diese Woche eine tolle Trainingsbeteiligung und haben bis auf die Langzeitverletzten alle an Bord“, berichtet Trainer Niklas Weyers. Er hat bei Norf derweil die „Schicksalsspiele“ ausgerufen. Auf Elfgen folgen die direkten Konkurrenten Hackenbroich und TuS Grevenbroich. „Jetzt gelten keine Ausreden mehr. Wir müssen die Punkte holen – egal wie.“



Die weiteren Spiele des Wochenendes Im direkten Duell um die Vizemeisterschaft empfängt der SV Uedesheim den SVG Grevenbroich. Der SV Bedburdyck/Gierath ist zuhause gegen Delhoven gefordert. Schlusslicht VfR Büttgen muss gegen den TuS Grevenbroich ran. Grevenbroich-Süd trifft auf den TuS Hackenbroich und der SC Grimlinghausen ist zu Gast im Jahnstadion bei der DJK Novesia.