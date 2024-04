Fußball-Landesliga Jüchener müssen in Landesliga auf die Zähne beißen

Das Problem ist nur, dass bis zum letzten Spieltag Anfang Juni noch sechs Partien auf dem Programm stehen. Da passt es also gar nicht, dass jetzt für Alen Muratovic, der sich in den vergangenen Wochen nach einer Verletzung herangearbeitet hatte, und Lars Schuchardt die Saison vorzeitig beendet ist. Muratovic zog sich vor dem jüngsten Heimspiel gegen Amern (1:1) einen Muskelfaserriss zu, Schuchardt wird eine Bauchmuskelzerrung nicht los. „Beide sollen sich jetzt komplett auskurieren und in der Vorbereitung wieder voll einsteigen“, erklärt Marcel Winkens. Vor der Partie am Sonntag gegen Mennrath stehen noch Fragezeichen hinter der Einsatzfähigkeit des ohnehin nur für den Notfall eingeplanten Co-Trainers Daniel Klinger, von Torwart Felix Thienel (beide erkrankt), Alexander Hahn (angeschlagen) und David Oliveira (Risswunde am Knie). Doch trotz der weiterhin schwierigen Lage denkt Marcel Winkens gar nicht daran, die sportlichen Ambitionen zurückzuschrauben. Gerade vor dem Hintergrund, dass Mennrath noch gegen den Abstieg spielt: „Wir sind es dem Wettbewerb schuldig, dass wir uns vernünftig präsentieren.“