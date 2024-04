Fußball-Landesliga Fußballer aus Jüchen marschieren weiter

Dass es nicht so kam, lag auch daran, dass es die Gäste nicht schafften, die Indisponiertheit der Jüchener vor der Pause in eine Führung umzumünzen. Zwar hatte Sherif Krasniqi die frühe Führung für den VfL auf dem Fuß (7.), doch insgesamt lief nicht viel zusammen bei seinem Team. „Was wir an Fehlpässen gespielt haben, war schon nicht mehr wahr, das war unsere bislang schlechteste Halbzeit in dieser Saison“, meinte Winkens, den es dann auch nicht wirklich überraschte, dass die Fortuna kurz nach dem Wiederanpfiff durch ihren Toptorjäger Moritz Münten mit 1:0 (47.) in Führung gingen. Das war allerdings offenbar eine Art Weckruf für die Jüchener, die anschließend mehr und mehr in die Gänge kamen. Lohn war der Ausgleich, den sich die Dilkrather allerdings nach einer VfL-Ecke durch ein Eigentor von Niklas Mülders selbst einschenkten. Der weitere Spielverlauf war dann relativ ausgeglichen mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch in der Schlussphase war es Jüchens David Oliveira, der sich mit einer Willensleistung in den Strafraum tankte und nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Torjäger Fatlum Ahmeti zum 2:1 (82.). „Ein großes Lob an meine Truppe. Wie sie trotz aller Schwierigkeiten die letzten Wochen inklusive des Pokalsiegs gemeistert hat, ist schon klasse“, meinte Marcel Winkens, der sich nur auf das Kreisderby am Sonntag in Holzheim freut.