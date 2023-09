Fußball-Bezirksliga Weißenberg kassiert zwei Tore in der Nachspielzeit

TuS Viktoria Buchholz – SVG Weißenberg 2:2 (0:0). Der Aufsteiger aus Weißenberg war nur Sekunden vom zweiten Saisonsieg entfernt, erst die Nachspielzeit zwang die SVG in die Knie. Die ersten 45 Minuten blieben torlos, kurz nach dem Wiederanpfiff viel durch Marius Spahn (50.) der Führungstreffer für die SVG. In der Schlussphase machte Moise Gae (82.) augenscheinlich den Deckel drauf. „Wir haben 90 Minuten lang ein tolles Spiel gemacht, in denen wir uns die drei Punkte verdient hätten“, erzählte SVG-Coach Dirk Schneider. Nach 90 Minuten war allerdings noch nicht Schluss in Buchholz. Fünf Minuten Nachspielzeit gab es obendrauf, in denen aus drei Punkten ganz schnell einer wurde. Marcel Möller (90.+2) und Tom Klinnert (90.+4) schockten Weißenberg mit den letzten Aktionen der Partie. „Es fühlt sich natürlich an wie eine Niederlage. Die Tore kamen aus dem nichts, nach so einem guten Auftritt tut das Unentschieden nochmal mehr weh“, sagte Schneider.