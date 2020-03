Fußball : Joosten kehrt aus Kapellen nach Holzheim zurück

Bis zur Corona-Pause hatte Yannick Joosten (r.) für den Landesligisten SC Kapellen in 21 Partien sechs Tore erzielt. In der nächsten Saison stürmt der 22-Jährige wieder für die Holzheimer SG. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Damit ist das kongeniale Sturmduo wieder vereint. SC Kapellen kündigt Umbruch an.

Corona-Krise! Für die Holzheimer SG offensichtlich ein Fremdwort. Erst in der vergangenen Woche hatte der Fußball-Landesligist stolz verkündet, dass er trotz prekärer sportlicher Lage mit allen Spielern verlängert habe – und gleichzeitig Verstärkungen angekündigt. Gesagt, getan: Die Rückkehr von Yannick Joosten aus Kapellen ist sogar ein echter Hammer. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg hatte der 22-Jährige mit Maurice Girke (23 Treffer, 21 Vorlagen) ein kongeniales Sturmduo gebildet. Ihm war dabei vor allem die Rolle des Vorbereiters zugekommen, am Ende der mit dem Klassenverbleib abgeschlossenen Saison standen zwölf Assists auf seinem Konto. Dazu steuerte der intelligente und kopfballstarke Angreifer noch 15 Treffer bei. „Sein Abgang war ein herber Verlust für uns“, bestätigt der bei der HSG für die Pressearbeit zuständige Willi Kollenbroich: „Uns war von Anfang an klar, dass wir ihn nicht 1:1 ersetzen können. Dies gelang nur im Kollektiv und mit einer hervorragenden Einstellung der ganzen Mannschaft.“ Er setzte nun darauf, „dass in der nächsten Saison auch Maurice wieder von der Arbeit Yannicks profitieren wird, dass sich die beiden so toll ergänzen wie im ersten Landesligajahr.“ Satt sind die Holzheimer damit indes noch nicht. „Wir führen noch Gespräche mit ein, zwei Spielern, die eine Verstärkung für die HSG darstellen könnten“, fügt Kollenbroich hinzu.