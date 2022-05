Fußball : VfR 06 verliert auch gegen Jüchen

Rhein-Kreis Bitterer Rückschlag für FC Zons im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A. SC Grimlinghausen hat seine Trainerposten kompetent besetzt.

FC Zons – SG Kaarst 1:2 (1:1). Zons hat einen bitteren Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib kassiert. Gegen den direkten Konkurrenten setzte es eine 1:2-Pleite. „Kaarst hat das diszipliniert gemacht und auf Fehler gelauert. Sie haben es wirklich gut gemacht“, sagte FC-Trainer Thomas Boldt. Lucas Breuer (36.) brachte die Gäste in Führung, Dennis Marquet (45.) glich aus. Den entscheidenden Treffer erzielte dann Joel da Silva Gomes in der 75. Minute. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, Kaarst war sehr schwierig zu bespielen“, so Boldt, der weiterhin optimistisch bleibt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir die Klasse halten.“ Kaarst darf nach 19 Punkten aus den letzten acht Spielen wieder hoffen. Zwei Zähler beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer, allerdings hat Kaarst nur noch drei Spiele vor der Brust. Die Konkurrenz darf allesamt noch vier Mal ran.

VfR 06 Neuss – VfL Jüchen/Garzweiler II 4:5 (1:3). Spätestens jetzt dürften beim VfR Neuss alle Hoffnungen verpufft sein. Gegen den VfL Jüchen/Garzweiler II kämpften sich die Neusser zwar eindrucksvoll zurück, blieben aber wieder punktlos. Oliver Roelen (21., 24.), Philipp Nirschl (44.) und Robin Mayer (62., 70.) trafen für Jüchen. Florian Hillebrand (33., 77.), Ibrahim Koulibaly (65.) und Kwadwo Atta-Yeboah (74.) sorgten dafür, dass der VfR noch einmal am Ausgleich schnupperte. „Spannender geht’s nicht. Der VfR hat in der zweiten Halbzeit noch mal richtig aufgedreht“, meinte Jüchens Trainer Eric Schumacher. Erstmals steht der VfL jetzt wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz, am Sonntag wartet nun der SV Rosellen. „Natürlich wird das schwierig, aber wir wollen alles geben, um da etwas mitzunehmen. Die Stimmung ist gut“, so Schumacher.



Grimlinghausen stellt Weichen für die Zukunft Nach dem Martin Lürken bei der SC Grimlinghausen bereits als neuer Chefcoach vorgestellt wurde, steht nun auch sein Co-Trainer fest. René Kaufmann steht ihm zur Seite. Den 2003er-Jahrgang, der im Sommer zu den Herren stoßen wird, trainierte Kaufmann zuvor von der Bambini bis zur B-Jugend. Mit Lürken absolvierte er zusammen die Trainer-C-Lizenz. „Wir glauben an das neue Trainergespann und sehen uns gut aufgestellt“, sagt Vorsitzender Dirk Alertz. Beim Spiel am Wochenende in Nievenheim und bis zum Saisonende hat aber noch Milad Bastanipour das Kommando, anschließend wird er als Spieler auf den Platz zurückkehren.



Die weiteren Partien Vorst empfängt Glehn, der SV Bedburdyck/Gierath ist zu Gast in Hackenbroich, der TuS Grevenbroich muss zuhause gegen Delhoven ran und Büttgen ist gegen den SVG Grevenbroich gefordert.