Fußball VfR 06 Neuss stellt sich personell neu auf

Seinen Posten als Chefcoach gibt Markus Floer an den erst in der Winterpause als Co-Trainer an Bord gekommenen Conny Eickels ab. Der ehemalige Keeper führt den VfR 06 nun als Vorsitzender an, sein Stellvertreter bleibt Markus Wahle. Den Job an der Seite von Conny Eickels, der seinen Schützlingen zum Einstand versprach, „jetzt müssen sich die Jungs aber wirklich warm anziehen“, übernimmt Murat Taufik. Jugendleiter ist Niklas Kempis.