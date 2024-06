Fußball-Landesliga Jüchen schließt starke Saison mit einem Kantersieg ab

Schon zur Pause war das Duell angesichts einer 4:0-Führung der Gastgeber so gut wie entschieden. Besonders erfreulich: Fatlum Ahmeti traf zum Abschied in Jüchen gleich dreimal (23., 70. und 78. Minute). Die anderen Tore erzielten David Oliveira (11.), Nils Friebe (34. und 65.), Sherif Krasniqi (40.), Alexander Hahn (58.) und Arian Tolaj (88.). 70 Punkte haben die Jüchener damit auf dem Konto und beenden die Saison auf Rang vier, direkt hinter dem Lokalrivalen SC Kapellen. „Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Trotz großer personeller Probleme in der Rückrunde haben wir ein super Ergebnis erzielt“, so Winkens. „Wir freuen uns aber auch, dass diese elendig lange Saison endlich vorbei ist“, sagte der Coach.