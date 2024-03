Fußball-Landesliga Jüchen trotzt gegen SC Velbert seinen Personalproblemen

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Schon in der neunten Minute traf Alexander Hahn nach herausragender Vorarbeit von Sven Moseler mit seinem dritte Tor in dieser Saison zur Führung. „Verdient“, befand Winkens, „in den ersten 20 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten sogar das 2:0 machen müssen.“ Doch dann verloren seine Schützlinge den Faden. „Es kam ein kleiner Bruch ins Spiel und wir haben nichts mehr investiert“, bemängelte der kritische Coach. Fast folgerichtig glich Velberts Goalgetter Stanislao Apicella mit seiner bereits 14. Hütte in dieser Spielzeit aus (40.). Und nach dem Seitenwechsel hätten die Gäste nachlegen können, ja vielleicht sogar müssen, als in der 60. Minute gleich drei ihrer Offensivspieler in Schussposition vor dem Kasten von VfL-Keeper Shunsuke Takahashi auftauchten. „Da haben wir Glück gehabt“, räumte Winkens ein. „Wenn wir da in Rückstand geraten wären, wäre es ganz schwer für uns geworden.“