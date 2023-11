Fußball-Landesliga Jüchen/Garzweiler hat bis zur Winterpause noch was vor

Davon kann der Jüchener Staff an der Stadionstraße nur träumen. Gerade erst haben sich wieder zwei Spieler abgemeldet: Beim 3:1-Erfolg am vergangenen Sonntag über Mennrath zog sich Daniel Una Dominguez eine Prellung am Oberschenkel zu, Alen Muratovic humpelte mit einem Muskelfaserriss vom Feld. Dabei war in Ex-Profi Tim Heubach endlich eine zentral Figur im Abwehrgefüge zurückgekehrt. Auch Jan Schuchardt ist nach erfolgreicher Reha wieder einsatzfähig. „Es ist ein Kommen und Gehen“, stellt der Coach leicht gereizt fest. Immerhin weiß er dem Dilemma noch etwas Gutes abzugewinnen: „Mit Ausnahme ganz weniger Spieler kann sich eigentlich niemand über mangelnde Einsatzzeiten beschweren.“ Trotzdem freut er sich schon jetzt auf den Wiederbeginn am 18. Februar. „Dann sind wohl wieder fast alle an Bord.“