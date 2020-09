Fußball : VfL Jüchen/Garzweiler empfängt Sparta Bilk zum Topspiel

Schon am zweiten Spieltag ist Trainer Marcel Winkens mit dem VfL Jüchen/Garzweiler in einem Topspiel gefordert. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Nach ihren klaren Niederlagen zum Auftakt geht es für Uedesheim und Novesia im direkten Duell der Bezirksliga fast schon um Schadensbegrenzung.

Am vergangenen Sonntag ertönte der Startschuss zur neuen Saison in der Bezirksliga, Gruppe 1, nur eine Woche später stehen schon die ersten richtungweisenden Spiele vor der Tür. Der VfL Jüchen/Garzweiler empfängt die fulminant gestarteten Bilker zum Spitzenspiel, während Uedesheim und DJK Novesia nach 1:5-Niederlagen im Keller bereits von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ sprechen.

Duell der Senkrechtstarter. Viel besser hätte der Start für Jüchen/Garzweiler und Sparta Bilk nicht verlaufen können. Während die Jüchener den Aufsteiger DJK Novesia mit 5:1 bezwangen, räumten die Bilker den Aufstiegsfavorit FC Büderich mit 5:0 ab. „Wer am ersten Spieltag Büderich so weghaut, den sollte man auf jeden Fall ernst nehmen“, findet VfL-Trainer Marcel Winkens, der die Düsseldorfer schon vor Saisonstart auf seinem Zettel hatte. Auf die Frage, ob die kommende Begegnung schon ein Spitzenspiel sei, entgegnet Winkens: „Es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die wahrscheinlich um die oberen Plätze mitspielen“. Gelähmt vor Angst aufgrund des überraschend hohen Auftaktsieges der Landeshauptstädter ist der Jüchener Chefcoach jedoch keineswegs. „Wir sind gewappnet für das Spiel. Unser Kader ist viel besser aufgestellt als im Vorjahr. Der Zusammenhalt intern wird dieses Jahr entscheidend sein“, erklärt Winkens, dessen Mannschaft im Gegensatz zum Vorjahr noch vom Verletzungspech verschont blieb. Ob die Jüchener Euphorie ausreichen wird, um den vor Selbstbewusstsein strotzenden Bilkern den Zahn ziehen, wird sich am Sonntagnachmittag zeigen.

Standortbestimmung in Uedesheim. Die eigene Prognose, „diese Saison nur um den Klassenerhalt mitzuspielen“, hat sich aus Uedesheimer Sicht direkt am ersten Spieltag durch das 1:5 gegen Aufsteiger Wevelinghoven bewahrheitet. Wie die Chancen stehen, das Minimalziel überhaupt zu realisieren, könnte sich nun schon erweisen. Denn in der DJK Novesia gastiert am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) direkt der zweite A-Liga-Aufsteiger am Norfer Weg. Ein Gegner, mit dem sich Uedesheim laut eigener Aussage ganz selbstverständlich mindestens auf Augenhöhe sieht. „Für uns ist dieses Spiel zu Hause ein Pflichtsieg gegen einen direkten Konkurrenten“, sagt Co-Trainer Timm Oppermann sogar und deklariert das Spiel kurzerhand für beide Vereine zum „Sechs-Punkte-Spiel“. DJK-Coach Gabriel Bittencourt sträubt sich hingegen, dem Spiel gleich so eine große Bedeutung zu geben. „Klar ist Uedesheim für uns ein anderer Gegner als Jüchen. Aber das klingt so, als wäre es das letzte Saisonspiel“, sagt Bittencourt, der seiner Mannschaft lieber andere Dinge mit auf den Weg geben will. „Wir sind der komplette Neuling. Wir gehen einfach mit Vollgas und Ehrgeiz in jede Partie“.

Unbekanntes Paket für Gnadental. DJK-Trainer Stefan Pennarz kann sich noch „wirklich gut erinnern“ an das jüngste Aufeinandertreffen mit der Reserve von Germania Ratingen 04/19. Am zwölften Spieltag der vergangenen Saison gewann seine Elf in Ratingen mit 3:1. Was den Übungsleiter am zweiten Spieltag der neuen Saison erwarten wird, weiß Pennarz dennoch nicht. „In so einer Reserve gibt es immer viele Wechsel. Da weiß man nie, wer von oben eventuell aushilft. Außerdem hatten die Ratinger vergangene Woche spielfrei“, sagt der Coach und bezeichnet den kommenden Gegner auch als „unbekanntes Paket“. So viel auf den Rivalen möchte der Gnadentaler Trainer ohnehin nicht blicken. „So lange wir an unserer Einstellung von letzter Woche festhalten und spielerisch ein paar Akzente draufsetzen, gehe ich positiv ins Spiel“, sagt Pennarz. Anpfiff in Ratingen ist am Sonntag bereits um 13 Uhr.