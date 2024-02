Fußball-Landesliga Jüchen bezahlt Auswärtssieg in Cronenberg teuer

Nach recht ereignisloser erster Hälfte, in der beide Teams nach der längeren Spielpause das Risiko scheuten, brachte ein Zufallsprodukt die Gäste nach vorne. Nach einem mächtigen Befreiungsschlag von Jochen Schumacher über Freund und Feind hinweg schaltete Sherif Krasniqi am schnellsten und schoss die Gäste in aller Seelenruhe in Führung (60.). Kurz darauf hätte der Aufsteiger schon für die Entscheidung sorgen müssen, doch die an der Dreifachchance beteiligten Nils Friebe, Jannik Schulte und Fatlum Ahmeti brachten das Leder nicht über die Linie. Das hätte sich um ein Haar bitter gerächt, denn im Gegenzug verfehlte Cronenberg das von Shunsuke Takahashi gehütete Gehäuse nur knapp.