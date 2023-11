Fußball-Bezirksliga Kampf um den Befreiungsschlag

Dirk Schneider und seine Mannschaft kämpfen aktuell gegen eine Erkältungswelle an, weshalb die Kaderplanung erst am Sonntag finalisiert werden kann. Von den Krankheiten will sich das Team vor dem wichtigen Spiel am Sonntag aber nicht beeinflussen lassen. Schneider: „Ratingen ist eine Mannschaft, die früh presst und auch spielerisch auf einem guten Niveau ist. Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Offensivstärke nutzen.“