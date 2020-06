Fußball : VdS Nievenheim sieht sich in allen Bereichen gut aufgestellt

Dormagen In Kevin Scholz und Kevin Buttchereit verstärken zwei Vollblutstürmer den Kader von Trainer Daniel Köthe.

Irgendwann will der VdS Nievenheim, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, zurück in die Bezirksliga. Doch auf dem Weg dahin bricht der ehemalige Oberligist als gebranntes Kind nichts übers Knie. Weil der Vorstand mit der Arbeit von Daniel Köthe und Ronny Frohs in der Kreisliga A, so Geschäftsführer Heinz-Walter Giesen, „sehr zufrieden ist“, bleibt das Trainer-Duo auch in der nächsten Saison an der Südstraße. Auch der für die Torleute verantwortliche Betreuer Markus Kindler setzt seine Tätigkeit fort. Den aktuellen Kader verlässt in Niklas Lammert (berufliche Gründe) nur ein Kicker. Dafür kann der VdS zwei „Nievenheimer Jungs“ begrüßen: Kevin Buttchereit kehrt vom TSV Bayer Dormagen zurück, Kevin Scholz fand nach seinem Abgang 2018 weder in Odenkirchen (Landesliga) noch in Bilk (Bezirksliga) sein Glück. Der inzwischen 29-Jährige war mit den Nievenheimern 2014 in die Oberliga aufgestiegen. „Sie sollen unser großes Manko, das Auslassen von Großchancen, beheben helfen“, sagt Giesen. Als Verstärkungen eingeplant sind außerdem Ahmad Farzat (TuS Hackenbroich) und Alex Pala (FC Zons). Keinen Grund, seine Kutscher auszutauschen, sieht der Verein auch bei der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B. Giesen: „Wir sind froh, mit Max Lenk und Harald Bongers eine junge und hungrige Truppe aufbauen zu können, die in der kommenden Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen wird.“ Und mit einem entspannten Blick auf die Drittvertretung fügt er hinzu: „Uns freut, dass das Trainerteam Thomas Stüttgen, Christian Herz und Ingo Böhm weitermachen wird und die Mannschaft, aufgrund der besonderen Situation, den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft hat.“ Wenngleich er und sein Team alles dafür getan haben, die zwischenzeitlich mal arg ins Trudeln geratene Fußball-Abteilung wieder auf die Erfolgsspur zu setzen, mitten in der Corona-Krise weiß natürlich niemand, wann endlich wieder um Punkte gespielt werden kann. Ihm bleibt nur die Hoffnung, „dass die Saison trotz der schwierigen Situation für uns alle, im September gestartet werden kann. Wir sind jedenfalls in allen Vereinsteilen sehr gut aufgestellt. Hoffentlich geht es bald wieder los!“