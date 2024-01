Halbzeitbilanz VdS Nievenheim Ex-Oberligist blickt zurück auf ein komplett verkorkstes Jahr

Saisonverlauf Nach einer verkorksten Rückrunde in der Saison 2022/23 misslang auch der Start in die neue Spielzeit. Nach dem 2:1-Auftaktsieg beim TSV Urdenbach folgten fünf Niederlagen in Folge, weshalb der langjährige Coach Daniel Köthe nach fünf Spieltagen sein Amt niederlegte. Zudem sorgten die Blitzabgänge von Nils Mäker und Jan Nosel für Unruhe. Nach ihrem Transfer im Sommer folgte der Abschied mit Getöse zum SC Kapellen, der die beiden als Vertragsamateure auch außerhalb der Abmeldefrist verpflichten konnte. Für Mäker war es ein schnelles Wiedersehen mit seinen alten Mitspielern. Interimsweise standen Co-Trainer Ronny Frohs und der Sportliche Leiter Simon Müller für vier Partien am Seitenrand. Das neue Trainerduo, bestehend aus Thomas Bahr, der den VdS bereits in der Oberliga trainierte, und Thomas Boldt, übernahm das Team am zehnten Spieltag auf dem zwölften Tabellenplatz. In neun Ligaspielen konnte das neue Gespann den Abwärtstrend jedoch nicht stoppen. Nach nur zwei Siegen, einem Unentschieden und sechs Niederlagen rutschte der VdS auf Platz 15.