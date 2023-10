Fußball-Bezirksliga Turbulentes Derby am Höhenberg in Dormagen

TSV Bayer Dormagen – DJK Gnadental 3:3 (1:0). Der TSV Bayer Dormagen hat aus drei Spielen beachtliche sieben Punkte geholt. Dominik Dobras (10.) besorgte die 1:0-Pausenführung für Bayer. „Unsere erste Hälfte war top, wir hätten nur noch mehr Tore schießen müssen“, meinte TSV-Coach Marko Niestroj. Den Hausherren gelang auch im zweiten Durchgang ein schnelles Tor. Marius Frassek (48.) erhöhte auf 2:0. Danach kam die DJK Gnadental besser ins Spiel und drehte die Partie innerhalb von wenigen Minuten. Malte Hauenstein (79.), Aleksandar Pranjes (83.) und Vojno Jesic brachten Gnadental in Führung. Das Spiel war jedoch noch nicht vorbei, in der Nachspielzeit wendete Leandro Chillemi (90.+3) die Niederlage für Dormagen ab und traf zum 3:3-Ausgleich. „Vor der Partie hätte ich einen Punkt sofort unterschrieben, aber bei diesem Spielverlauf ist das Unentschieden natürlich ärgerlich“, sagte Marko Niestroj. Die DJK bleibt auswärtsschwach und verliert weiter den Anschluss an der Spitze. „In der ersten Hälfte waren wir überhaupt nicht da, wir haben komplett verschlafen. Der zweite Durchgang war besser, nachdem wir das Spiel gedreht hatten, hätten wir den Sieg nicht hergeben dürfen“, lautete das Fazit von DJK-Trainer Sebastian Michalsky.