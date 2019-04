Fußball : TSV Bayer ist auf der Suche nach alter Stärke

Rhein-Kreis Bezirksliga: Im direkten Aufeinandertreffen mit Gnadental wollen die Dormagener zurück in die Spur.

TSV Bayer Dormagen – DJK Gnadental, Sonntag 15 Uhr. Das direkte Aufeinandertreffen der beiden Kreis-Mannschaften ist in jeder Hinsicht ein Sechs-Punkte-Spiel. Die kriselnden Dormagener sind seit fünf Spielen sieglos und würden durch eine Niederlage noch einmal gefährlich unten reinrutschen. „Das ist momentan eine schwierige Phase, aber wir müssen wieder zurück in die Spur finden“, mahnt TSV-Trainer Frank Lambertz. Gnadental steht zwar auf dem Relegationsplatz und tabellarisch somit deutlich schlechter da, hat sich in den letzten Wochen jedoch gefangen und möchte an diesem Wochenende an der Konkurrenz im dicht besiedelten Tabellenkeller vorbeiziehen. Das Hinspiel „vergeigten“ die Dormagener, so Lambertz, Gnadental gewann mit 3:2.