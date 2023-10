Fußball-Bezirksliga TSV holt gegen Weißenberg zweiten Dreier in Folge

SVG Weißenberg – TSV Bayer Dormagen 0:2 (0:1). Dormagen setzte mit dem zweiten Sieg in Folge ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Marius Frassek (10.) erzielte die Gästeführung. „Wir haben besonders in der ersten Hälfte ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir hätten zur Pause auch höher führen können. Im zweiten Durchgang wurde es dann noch mal eng“, räumte TSV-Coach Marko Niestroj ein. Seine Mannschaft konnte die Führung verteidigen, das entscheidende 2:0 für den TSV erzielte Niclas Kuypers (74.). „Dormagen ist sehr gut in die Partie gestartet, aber im zweiten Durchgang habe ich uns dominanter gesehen“, sagte SVG-Coach Dirk Schneider.