Fußball : Rommerskirchen hat schon verloren

Rhein-Kreis In einer vorgezogenen Partie der Fußball-Bezirksliga unterliegt das Team von Trainer Kevin Hahn Sparta Bilk mit 2:3. Gnadental reist zum Topspiel nach Dormagen.

In einem vorgezogenem Spiel der Fußball-Bezirksliga ging die SG Rommerskirchen/Gilbach gegen Sparta Bilk leer aus, unterlag mit 2:3 (0:1). In einer an Pech kaum zu übertreffenden ersten Hälfte verletzt sich dabei zunächst Torhüter Dominik Lingweiler (24.), ein Eigentor von Luca Knuth (33.) brachte die Gäste in Führung. Im zweiten Durchgang lief es zunächst besser für „Roki“, so dass Dario Russo den Ausgleichstreffer erzielen konnte. Sparta konterte mit Ayoub Alaiz und Daniel Cemels. Am Sieg der Düsseldorfer änderte auch der späte Anschlusstreffer von Meikel Kupper (84.) nichts mehr. „Trotz guter zweiter Hälfte hat am Ende die bessere Mannschaft den Sieg geholt“, sagte Trainer Kevin Hahn.